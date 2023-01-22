Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:28, 22 января 2023Мир

ЕС назвал виновника в задержке поставок танков Украине

Боррель заявил, что решение о поставках танков Украине не было принято из-за Германии
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Решение о поставках танков Украине до сих пор не было принято из-за позиции Германии по этому вопросу. Виновника задержки процесса поставок тяжелого вооружения назвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

По словам главы евродипломатии, из-за слишком осторожного отношения Киеву боялись поставить не только танки, но и истребители. Он сказал, что дискуссия о поставках танков продвигается, однако очень медленно.

«Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — заявил Боррель.

Евросоюз и страны-члены сообщества совместно выделили Украине военную помощь в размере 50 миллиардов евро. Министр обороны США Ллойд Остин ранее рассказал, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь. В последний пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме допустили расширение границ спецоперации
Собянин назвал основные преимущества электробусов
«Газпром» собрался вложить деньги в Африку
Названы требования обвинившей самого титулованного игрока в изнасиловании жертвы
В Венгрии усомнились в возможности обойтись без российских энергоресурсов
В Конгрессе раскритиковали идею передачи американских танков Украине
Невеста использовала не ту ложку для размешивания чая и умерла
Россия приготовилась к запуску прямого авиасообщения с ЮАР
Вызывающий танец Джигурды и Волочковой в мини-платье попал на видео
ЕС назвал виновника в задержке поставок танков Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.