Объем помощи ЕС Украине подсчитали

Боррель: страны Евросоюза выделили Украине помощь на 50 миллиардов евро

Евросоюз и страны-члены сообщества совместно выделили Украине военную помощь в размере 50 миллиардов евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, цитату приводит РИА Новости.

«Если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, которую я продвигал, но и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, мы уже приближаемся к 50 миллиардам евро», — подчеркнул Боррель. Подсчитав сумму именно военной помощи, он отметил, что ее размер достиг 10 миллиардов.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее рассказал, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь. В последний пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker.