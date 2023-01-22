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03:11, 22 января 2023Мир

Французский политик назвал «позорным маскарадом» просьбу Зеленского о танках

Французский политик Филиппо назвал требование Киева танков у Парижа «позорным маскарадом»

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twiter раскритиковал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Парижу с просьбой как можно скорее предоставить Киеву танки Leclerc, назвав это «позорным маскарадом».

«Зеленский заявляет Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: "вы должны ускориться!". Мы его лакеи, правильно? Он нам скоро свистеть начнет? Пусть этот позорный маскарад прекратится!», — заявил он.

Ранее Филиппо обвинил США в желании спровоцировать войну в Европе. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон может пожертвовать Украине танки Leclerc. Политик отметил, что из-за давления США на Европейский союз Киев получает все более тяжелые виды вооружения, из-за чего в Европе может начаться новая мировая война.

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Марина Совина
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