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05:11, 21 января 2023Мир

США обвинили в желании спровоцировать войну в Европе

Французский политик Филиппо обвинил США в желании спровоцировать войну в Европе

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо обвинил США в желании спровоцировать войну в Европе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок [президенту Украину Владимиру] Зеленскому все более тяжелого вооружения. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе!» — подчеркнул он.

По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон может пожертвовать Киеву танки Leclerc.

Ранее бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш заявил, что Запад, поставляя оружие Украине, усугубляет конфликт, вместо того чтобы способствовать его завершению. По его мнению, следует искать дипломатические решения выхода из конфликта на Украине. Он считает, что необходимо предоставить гарантии безопасности обеим сторонам.

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Марина Совина
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