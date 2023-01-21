Во Франции раскритиковали Запад за поставки оружия Украине

Бывший госсекретарь Франции Лелуш раскритиковал Запад за поставки оружия Украине

Бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш заявил, что Запад, поставляя оружие Украине, усугубляет конфликт, вместо того чтобы способствовать его завершению. Об этом говорится в статье Monde.

Лелуш заявил, что решение США предоставить Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов в дополнение к уже выделенным 25 миллиардам, а также поставки стране систем ПВО Patriot и бронемашин говорит о переход от помощи Киеву в обороне к наступательным действиям.

По его словам, в Евросоюзе только канцлер Германии Олаф Шольц все еще сопротивляется влиянию Соединенных Штатов, поскольку осознает реальные риски перехода к открытой конфронтации. Он отметил, что канцлер ФРГ отказывается передать украинской стороне танки Leopard 2, чтобы «избежать потенциально опасного шага к эскалации с Россией».

Лелуш считает, что остальные страны Европы приближаются к тому, чтобы стать «соучастниками военных действий». Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон оказался полностью вод влиянием США.

«Любое мнение, отличное от безусловной поддержки Украины, автоматически делает его автора виновным в путинизме и предательстве. Однако не пора ли задаться вопросом об окончании войны?» — написал политик.

По его мнению, следует искать дипломатические решения выхода из конфликта на Украине. Он считает, что необходимо предоставить гарантии безопасности обеим сторонам.

5 января стало известно о самом крупном пакете военной помощи США Украине с начала конфликта — он обойдется Вашингтону почти в три миллиарда долларов. В него кроме боевых машин пехоты Bradley войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и «большое количество» ракет и других боеприпасов.

