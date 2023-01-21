Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:32, 21 января 2023Мир

Во Франции раскритиковали Запад за поставки оружия Украине

Бывший госсекретарь Франции Лелуш раскритиковал Запад за поставки оружия Украине
Пьер Лелуш

Пьер Лелуш. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш заявил, что Запад, поставляя оружие Украине, усугубляет конфликт, вместо того чтобы способствовать его завершению. Об этом говорится в статье Monde.

Лелуш заявил, что решение США предоставить Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов в дополнение к уже выделенным 25 миллиардам, а также поставки стране систем ПВО Patriot и бронемашин говорит о переход от помощи Киеву в обороне к наступательным действиям.

По его словам, в Евросоюзе только канцлер Германии Олаф Шольц все еще сопротивляется влиянию Соединенных Штатов, поскольку осознает реальные риски перехода к открытой конфронтации. Он отметил, что канцлер ФРГ отказывается передать украинской стороне танки Leopard 2, чтобы «избежать потенциально опасного шага к эскалации с Россией».

Лелуш считает, что остальные страны Европы приближаются к тому, чтобы стать «соучастниками военных действий». Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон оказался полностью вод влиянием США.

«Любое мнение, отличное от безусловной поддержки Украины, автоматически делает его автора виновным в путинизме и предательстве. Однако не пора ли задаться вопросом об окончании войны?» — написал политик.

По его мнению, следует искать дипломатические решения выхода из конфликта на Украине. Он считает, что необходимо предоставить гарантии безопасности обеим сторонам.

5 января стало известно о самом крупном пакете военной помощи США Украине с начала конфликта — он обойдется Вашингтону почти в три миллиарда долларов. В него кроме боевых машин пехоты Bradley войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и «большое количество» ракет и других боеприпасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска
Снайперов из США и Британии забросили на остров под Херсоном
Во Франции раскритиковали Запад за поставки оружия Украине
Онлайн-банкинг в Telegram оказался под угрозой
Российский боец Минеев примет участие в спецоперации
Шольца обвинили в страхе перед России
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Основателя проекта Gulagu.net признали иноагентом
Лиса пришла на детскую площадку в Москве и попала на видео
В ряде российских регионов спрогнозировали «волну холода»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.