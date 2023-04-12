Испания раскрыла сроки передачи шести танков Leopard Украине

Министр обороны Испании понадеялась, что 6 танков Leopard поставят Украине до конца апреля

Мадрид надеется, что шесть танков Leopard будут поставлены Украине до конца апреля. Сроки передачи танков раскрыла министр обороны Испании Маргарита Роблес, ее слова передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства рассказала, что испанская сторона также планирует передать Киеву 20 бронетранспортеров к концу месяца. Она также добавила, что на территории Испании прошли или проходят обучение более тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министр нацобороны Греции Николаос Панайотопулос говорил, что Афины отказываются поставлять на Украину свои модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства. Он подчеркнул, что Греция дает то, что может дать, но не будет действовать в ущерб своей обороноспособности.