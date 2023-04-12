Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о слабых местах переданных Киеву танков Leopard

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об изменившихся условиях танкового боя в конфликте на Украине

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об изменившихся условиях танкового боя в конфликте на Украине. По его словам, танковые дуэли стали редкостью. Об этом сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

По его словам, тактика танкового боя за время российской спецоперации на Украине сильно изменилась. Теперь боевые машины наносят удары по позициям противника издалека и стараются избегать зоны действия противотанковых комплексов и беспилотников.

Военный также заявил, у танков Leopard, которые Киеву передал Запад, есть слабые места. Он утверждает, что эти версии танков отличаются слабой боковой и динамической защитой, а поэтому они не выдержат попаданий.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили колонну украинских танков противотанковым ракетным комплексом «Корнет» под Угледаром. Сообщается, что они пытались контратаковать позиции российских войск на угледарском направлении.