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01:43, 12 апреля 2023Бывший СССР

Российский спецназ сжег колонну танков ВСУ под Угледаром

«РВ»: российский спецназ сжег колонну танков ВСУ под Угледаром с помощью «Корнета»

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили колонну танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) противотанковым ракетным комплексом 9М133 «Корнет» под Угледаром. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Точным ударом «Корнета» с термобарическим боеприпасом и другими противотанковыми средствами наши бойцы уничтожили танки ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск на Угледарском направлении», — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков». Кроме того, ВС России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ, которые находились в районах Орехова в Запорожской области и Угледара в ДНР.

Марина Совина
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