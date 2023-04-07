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22:10, 7 апреля 2023Мир

Экс-советник главы Пентагона предрек исход танкового наступления ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские комплексы сожгут танки ВСУ при наступлении

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрек исход танкового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем блоге на YouTube.

Как напомнил Макгрегор, у российских сил есть несколько ракетных установок, в том числе «Корнет» с дальностью полета ракеты около пяти тысяч метров. «Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — рассказал он.

При этом танки Leopard немецкого производства уже сталкивались с «Корнетами» в Сирии, но не смогли их превзойти. Поэтому, по мнению Макгрегора, российские комплексы сожгут украинские танки в случае наступления ВСУ.

Ранее Дуглас Макгрегор допустил, что США могут отказаться от поддержки Украины в случае финансового кризиса. По словам американского военного, подобное развитие событий можно ожидать в следующие полгода из-за экономического спада.

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Марина Совина
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