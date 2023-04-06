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19:08, 6 апреля 2023Мир

В США допустили отказ от поддержки Украины при одном условии

Полковник Макгрегор: США могут отказаться от поддержки Украины из-за финансового кризиса

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что США могут отказаться от поддержки Украины в случае финансового кризиса. Такое условие для прекращения помощи он назвал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам американского военного, подобное развитие событий можно ожидать в следующие полгода из-за экономического спада.

Он считает, что в этот период некоторые европейские страны могут пересмотреть поддержку Киева, так как сейчас Евросоюз находится в еще более тяжелом экономическом положении.

Ранее в марте Макгрегор раскрыл самый опасный сценарий развития украинского конфликта. По его мнению, вторжение Польши на Украину в качестве ответной реакции на серию крупных поражений ВСУ от российской армии станет катастрофой.

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Варвара Кошечкина
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