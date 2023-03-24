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22:37, 24 марта 2023Мир

В США раскрыли самый опасный сценарий развития украинского конфликта

Полковник Макгрегор назвал вторжение Польши на Украину крайне опасным развитием конфликта

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube раскрыл самый опасный сценарий развития украинского конфликта.

По его мнению, вторжение Польши на Украину в качестве ответной реакции на серию крупных поражений ВСУ от российской армии станет катастрофой.

«Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий», — сказал он.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в критическом положении и не смогут продержаться долго в конфликте с Россией. По его словам, бедственное положение украинской армии связано с большим числом ошибок, совершаемых Киевом. Экс-советник Пентагона уверен, единственная возможность завершить украинский кризис — обращение США к России с предложением начать переговоры без предварительных договоренностей.

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Марина Совина
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