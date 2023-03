Полковник Макгрегор: ВСУ находятся в критическом положении и не смогут продержаться долго

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом положении и не смогут продержаться долго в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Этот конфликт складывается не лучшим образом для Запада. Я считаю, что президент Байден и его советники прекрасно осознают это. Вопрос состоит в том, как они будут выходить из него?», — отметил офицер.

По его словам, бедственное положение украинской армии связано с большим числом ошибок, совершаемых Киевом. «Они [администрация Байдена] не хотят говорить правду. Все продолжают придерживаться версии, что Киев все делает правильно и в конечном итоге одержит победу. (…) Это все вздор»,— заявил Макгрегор.

Экс-советник Пентагона уверен, единственная возможность завершить украинский кризис — обращение США к России с предложением начать переговоры без предварительных договоренностей. Однако вне зависимости от действий Запада на данном этапе, они потеряют все то, что намеревались получить от этого конфликта, подытожил полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что критика действий президента Украины Владимира Зеленского стала все чаще появляться в американских СМИ, что отражает желание Вашингтона дистанцироваться от конфликта. По его словам, на основании последних публикаций в газетах The New York Times и The Washington Post о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их провалах «можно сделать вывод», что Украина «не готова побеждать».