Американский полковник Макгрегор: в Белом доме уже обсуждают развал Украины и уход оттуда

Критика действий президента Украины Владимира Зеленского стала все чаще появляться в американских СМИ, что отражает желание Вашингтона дистанцироваться от конфликта. Так считает американский полковник Дуглас Макгрегор, о чем он заявил в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

«В администрации [президента США Джо Байдена] начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить», — отмечает он. Макгрегор, впрочем, не уточнил, откуда ему стало это известно.

По его словам, на основании последних публикаций в газетах The New York Times и The Washington Post о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их провалах «можно сделать вывод», что Украина «не готова побеждать».

Макгрегор также заявил, что США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский «начнет прямое столкновение с Россией».