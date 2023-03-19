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21:23, 19 марта 2023Мир

В США раскрыли план Зеленского о конфликте с Россией

Полковник США Макгрегор заявил, что Киев планировал вооруженный конфликт с Россией до СВО

Фото: Unsplash

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский начнет прямое столкновение с Россией. Об этом он рассказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Макгрегор раскрыл план Украины по столкновению с Россией и подчеркнул, что Киев планировал вооруженный конфликт с Москвой еще до начала специальной военной операции (СВО). Точкой отсчета стало бы наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), которые украинские войска обстреливали с 2014 года.

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«ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но это не произошло, так как [президент России Владимир] Путин предотвратил это», — отметил экс-советник Пентагона.

Военный добавил, что начало спецоперации не стало сюрпризом для США, поскольку Белый дом давно строил планы по конфликту на Украине. Для этого украинские военные проходили обучение, заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтону не по карману война против России. Он подчеркнул, что в конфликте с Москвой ВСУ несут большие потери.

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Марина Совина
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