В палате представителей США призвали воевать с наркокартелями, а не поддерживать Украину

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter назвала единственную войну, в которой в настоящее время должны участвовать США. По ее мнению, стране необходимо направить усилия на противостояние наркокартелям вместо того, чтобы поддерживать киевские власти в конфликте с Россией.

«Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских картелей, потому что они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев», — заявила американский политик.

Грин подчеркнула, что в настоящее время в Вашингтоне идут разговоры лишь про войну, которая ведется на территории Украины.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не по карману война против России. Он подчеркнул, что в конфликте с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.