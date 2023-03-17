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02:33, 17 марта 2023Мир

В США назвали единственную необходимую для страны войну

В палате представителей США призвали воевать с наркокартелями, а не поддерживать Украину

Фото: Pixabay

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter назвала единственную войну, в которой в настоящее время должны участвовать США. По ее мнению, стране необходимо направить усилия на противостояние наркокартелям вместо того, чтобы поддерживать киевские власти в конфликте с Россией.

«Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских картелей, потому что они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев», — заявила американский политик.

Грин подчеркнула, что в настоящее время в Вашингтоне идут разговоры лишь про войну, которая ведется на территории Украины.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не по карману война против России. Он подчеркнул, что в конфликте с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

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Марина Совина
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