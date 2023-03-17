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02:20, 17 марта 2023Мир

В США оценили возможность конфликта против Китая и России

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США не по карману война с Россией

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не по карману война против России. С таким мнением он выступил в беседе с телеведущим Такером Карлсоном (Tucker Carlson) в эфире телеканала Fox News.

Макгрегор подчеркнул, что в конфликте с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. «Даже Washington Times и New York Times, наконец, начинают писать правду», — отметил он.

При этом военный напомнил, что Россия просила США не включать Украину в НАТО, однако ее предложение проигнорировали, поэтому она защищает свои национальные интересы. Он также оценил возможность конфликта США против России с Китаем и подчеркнул, что Вашингтону не по карману подобные операции.

«Мы на пути к банкротству. Меньше всего американцам нужна война», — заключил полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что США несколько лет готовили ВСУ для нанесения ударов по России. По его мнению, Вашингтон не задумывался о последствиях подобных действий.

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Марина Совина
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