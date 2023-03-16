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22:30, 16 марта 2023Мир

В США заявили о подготовке ВСУ для нанесения удара по России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США 8 лет готовили украинскую армию для ударов по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США несколько лет готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов по России. С таким мнением он выступил в ролике на своем YouTube-канале.

Макгрегор заявил о подготовке ВСУ в США для нанесения удара по России и подчеркнул, что это происходило в течение восьми лет. По его словам, Вашингтон не задумывался о последствиях подобных действий.

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«Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот», — подчеркнул военный.

Полковник добавил, что США обладают самыми мощными и многочисленными Военно-воздушными силами (ВВС) в мире. Однако в случае столкновения с силами ПВО Москвы им грозят большие потери.

«Речь идет о противнике, который обладает передовыми системами противовоздушной обороны. <…> Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились», — заключил Макгрегор.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выступил против перемирия на Украине. «По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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