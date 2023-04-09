Российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков»

Минобороны отчиталось о поражении командного пункта группировки ВСУ «Харьков»

Российские войска поразили командный пункт группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков"», — говорится в сообщении.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Орехов в Запорожской области и Угледар в Донецкой народной республике.

Накануне российские военные сбили еще семь снарядов, предназначенных для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и столько же беспилотников ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.