Российские средства ПВО сбили снаряды HIMARS и беспилотники ВСУ

В Минобороны сообщили о сбитых средствами ПВО России снарядах HIMARS и беспилотниках ВСУ

Российские военные сбили еще семь снарядов, предназначенных для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и столько же беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов HIMARS в разных регионах Украины. Помимо этого, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов — объекты были замечены в районе Стельмаховки и Лисичанска в ЛНР, Егоровки в ДНР, Михайловки в Николаевской области и села Заветное в Херсонской области.

Утверждается также, что всего с начала специальной военной операции на Украине российскими военными ликвидированы 406 самолетов, 228 вертолетов, 3702 беспилотника, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4532 единицы полевой артиллерии, а также 9342 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.