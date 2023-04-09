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11:38, 9 апреля 2023Бывший СССР

В российских войсках сформируют группы для борьбы с западными танками на Украине

Замминистра обороны Евкуров поручил создать группы для борьбы с западными танками для ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Украине страны Запада. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал руководитель Центра боевой подготовки российской армии Евгений Арифулин.

По словам Арифулина, спецгруппы формируются по поручению замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

«Начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения», — пояснил офицер.

Арифулин назвал создание подобных групп «большой государственной работой».

Ранее сообщалось, что Украина к началу апреля получила 57 западных танков из 293, обещанных западными государствами. Киеву передали 19 процентов обещанных боевых машин западного производства, указали эксперты.

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Варвара Кошечкина
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