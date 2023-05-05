Дания и ФРГ передадут Украине пять танковых рот Leopard 1

Министр обороны Дании заявил, что совместно с ФРГ передаст Украине 80 танков Leopard 1

Дания совместно с ФРГ передаст Украине до 80 единиц западных танков Leopard 1, их доставка будет завершена до 1 июня этого года. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Минобороны страны Троелс Лунд Поульсен, сообщает телеканал TV2.

«Передачу [танков], первые поставки в рамках которой мы сейчас увидим, мы бы охарактеризовали как очень, очень крупную. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, — это очень значительное число», — заявил врио министра обороны Дании. Отмечается, что эти танки были сняты с вооружения датской армии и отправлены на хранение еще в 2005 году. Такого количества танков достаточно, чтобы сформировать приблизительно пять танковых рот.

28 апреля о передаче 80 танков сообщал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Тогда он отметил, что Германия выполнила все обязательства перед Киевом по передаче 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder.