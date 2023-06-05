Минобороны сообщило о неудачной попытке прорыва ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: попытки ВСУ прорвать оборону на южнодонецком направлении не увенчались успехом

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении не увенчались успехом», — сказано в сообщении оборонного ведомства. В результате комплексного огневого поражения украинские войска понесли значительные потери и к утру были отброшены на исходные позиции.

Противник пытался атаковать в районе совхоза «Октябрь» и поселка Новодонецкое — по данным Минобороны, ВСУ ввели в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Подразделения российской группировки войск «Восток» успешно сдерживают наступление противника с помощью артиллерийского огня и ударов авиации.

Уточняется, что 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе села Нескучное, потеряла 16 танков и 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП Bradley. Пять бойцов ВСУ были взяты в плен.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.