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00:01, 6 июня 2023Мир

В США сообщили о начале контрнаступления Украины

Politico: американские спутники зафиксировали начало контрнаступления украинских войск

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Активное движение украинских войск последние несколько дней может говорить о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Politico.

По данным журналистов, американские военные спутники, которые способны отслеживать артиллерийские и ракетные пуски, зафиксировали активные действия украинских военных. Директор программы изучения России в Центре военно-морского анализа Майкл Кофман уточнил изданию, что следует говорить о «начальных этапах» контрнаступления, но основные действия еще не стартовали.

Об активизации украинских сил в зоне специальной военной операции (СВО) написала также газета The New York Times (NYT).

3 июня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ готовы начать контрнаступление. Он подчеркнул, что хотел бы получить еще некоторое вооружение перед боевыми действиями, но «Украина не может ждать их».

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    Марина Совина
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