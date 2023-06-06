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00:34, 6 июня 2023Бывший СССР

Комбат ДНР заявил о «зацепившихся» за Новодонецкое украинских военных

Замглавы Росгвардии по ДНР Ходаковский заявил, что ВСУ смогли «зацепиться» за Новодонецкое

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось «зацепиться» за поселок городского типа Новодонецкое в ДНР.

«У противника получилось зацепиться за Новодонецкое, но цену он заплатил немалую: подтвержденных около десяти единиц уничтоженной бронированной техники, включая один танк», — подчеркнул офицер.

По его словам, украинские военные также понесли потери личного состава. Он добавил, что значительно углубиться в российскую территорию ВСУ не удалось.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что боевые столкновения в районе Времевского выступа на запорожском направлении продолжались более восьми часов. По его словам, все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется.

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    Марина Совина
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