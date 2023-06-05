Стало известно о попытках наступления ВСУ на угледарском направлении

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о двух попытках наступления ВСУ на угледарском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние двое суток дважды предпринимали попытку наступления, но понесли серьезные потери и были отброшены. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, противник «достаточно серьезными силами» дважды попытался атаковать со стороны Времевки, но понес серьезные потери как в технике, так и в живой силе. «На данный момент боестолкновения продолжаются, но противник с потерями отброшен назад», — заявил Пушилин.

Ранее врио главы ДНР сообщил об успехах российских войск в Марьинке. По его словам, в настоящее время этот населенный пункт находится на одном из самых горячих направлений.

Также Пушилин рассказал о сложной ситуации на флангах Артемовска. Он отмечает, что город подвергается обстрелам, но российские силы продолжают контролировать ситуацию.