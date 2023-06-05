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14:48, 5 июня 2023Бывший СССР

Пушилин сообщил об успехах российских войск в Марьинке

Глава ДНР Пушилин заявил, что чеченские подразделения серьезно потеснили ВСУ в Марьинке

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские части в лице чеченских подразделений очень серьезно потеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР), заявил врио главы нового российского региона Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Марьинка сейчас является одним из самых горячих направлений», — добавил Пушилин, указав на штурмовые возможности российских отрядов.

Пушилин также заявил об очень тяжелой ситуации на флангах Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). По его словам, ситуация на флангах города остается под контролем российских войск.

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    Алевтина Запольская
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