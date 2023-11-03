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16:43, 3 ноября 2023Россия

Путин заявил об отсутствии альтернатив началу спецоперации

Президент Путин: у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У России не было другого выбора, кроме как начать специальную военную операцию на Украине (СВО). Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты. Трансляция мероприятия доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«У нас другого выбора не было», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин также заявлял, что решение начать спецоперацию на Украине было принято, так как других методов не было. По его словам, в какой-то момент стало понятно, что цивилизованные способы обеспечения безопасности России нереальны.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Таким образом, по словам Владимира Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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