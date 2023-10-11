Путин объяснил начало спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что решение начать специальную военную операцию (СВО) на Украине было принято, так как других методов не было. Его цитирует ТАСС.
«[Страны Запада] взялись за Украину, начали Украину тащить. И плюс еще там госпереворот совершили. (…) Приходится отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», — сказал российский лидер.
По его словам, в какой-то момент стало понятно, что цивилизованные способы обеспечения безопасности России нереальны. Как отметил Путин, на Украине раскачивали войну с 2014 года, а затем отказались от плана мирного урегулирования на основе документов, подписанных в Минске.
Ранее президент России заявил, что Украина продержится неделю, если поставки оружия с Запада прекратятся. Он напомнил, что США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а украинские войска в день тратят до 5 тысяч.