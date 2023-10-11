Путин объяснил начало спецоперации

Путин: Россия начала спецоперацию, так как других методов не было

Президент России Владимир Путин заявил, что решение начать специальную военную операцию (СВО) на Украине было принято, так как других методов не было. Его цитирует ТАСС.

«[Страны Запада] взялись за Украину, начали Украину тащить. И плюс еще там госпереворот совершили. (…) Приходится отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», — сказал российский лидер.

По его словам, в какой-то момент стало понятно, что цивилизованные способы обеспечения безопасности России нереальны. Как отметил Путин, на Украине раскачивали войну с 2014 года, а затем отказались от плана мирного урегулирования на основе документов, подписанных в Минске.

Ранее президент России заявил, что Украина продержится неделю, если поставки оружия с Запада прекратятся. Он напомнил, что США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а украинские войска в день тратят до 5 тысяч.