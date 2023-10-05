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19:48, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин спрогнозировал судьбу Украины в случае прекращения поставок оружия

Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия

Фото: Reuters

Украина продержится неделю, если поставки оружия с Запада прекратятся, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте площадки.

«Представьте, поставки прекратятся завтра — жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы. Они и на Западе-то кончаются», — заявил Путин.

Он напомнил, что США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а украинские войска в день тратят до 5 тысяч. Объемы производства, отметил Путин, пытаются увеличить до конца года. «Но до этого еще надо дожить», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входит помощь Украине.

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