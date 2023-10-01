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12:15, 1 октября 2023Бывший СССР

На Украине объяснили план действий после прекращения военной помощи США

Посол Украины Макарова: у Киева останутся средства после прекращения помощи США

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

У Киева останутся средства после прекращения военной помощи США. Об этом посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова написала на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее», — объяснила она.

Макарова заявила, что временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней, а Конгресс и администрация США позаботились, чтобы «средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными».

По ее словам, у Киева есть для использования дополнительно 1,6 миллиарда долларов на оборонную помощь и 1,23 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи, перечисленных в сентябре, а также «значительные суммы на энергетические и другие программы».

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входит помощь Украине. Документ одобрен Конгрессом. Байден, в свою очередь, утверждал, что Вашингтон при при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.

Как считает полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, Киев ожидают негативные последствия, если американская сторона перестанет оказывать военную и финансовую помощь Украине. По его мнению, это обернется крахом и катастрофой.

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    Сергей Истомин
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