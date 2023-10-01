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11:07, 1 октября 2023Мир

В США рассказали о последствиях прекращения помощи Украине

Полковник Лейтон: прекращение помощи от США обернется крахом для Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если все же Белый дом прекратит оказывать военную и финансовую помощь Украине, то Киев ожидают очень негативные последствия. Об этом заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в эфире телеканала CNN.

Он счел, что прекращение помощи США обернется катастрофой и крахом для Украины. «Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от нашей помощи», — объяснил Лейтон.

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    Варвара Кошечкина
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