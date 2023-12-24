В США назвали виновного в провале контрнаступления Украины

Генерал Бен Ходжес: в провале контрнаступления Украины виноват Запад

Вина за провал украинского контрнаступления лежит на Запад, поскольку тот не обеспечил войска всем необходимым для проведения операции. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

Он назвал разочаровывающими результаты наступления украинской армии. Ходжес подчеркнул, что они не оправдали ожиданий союзников, однако вины Украины в этом нет. «Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — считает он.

Экс-генерал пояснил, что украинским военнослужащим не хватило западной военной помощи для успешного контрнаступления. В частности, они нуждались в военно-воздушной мощи и высокоточном оружии большой дальности, указал он.

Ранее журналист Элиот Уилсон сообщил, что украинские войска за пять месяцев контрнаступления смогли продвинуться всего на 17 километров, хотя планировали проходить по 30 километров в день. По его мнению, причинами их неудачи стали минные поля и российская артиллерия.