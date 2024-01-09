Шойгу оценил влияние пополнения рядов ВСУ на длительность спецоперации

Шойгу: поиск Киевом возможностей пополнить ряды ВСУ затянет конфликт

Поиск Киевом возможностей пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) только затянет ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит «Интерфакс».

«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт», — сказал он.

Министр отметил, что США, несмотря на истощение людского ресурса на Украине и отсутствие результатов на поле боя, продолжают попытки реализовать свои амбиции за счет украинцев. Шойгу добавил, что российские войска последовательно будут достигать цели СВО.

Ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что в Раду внесено пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из которых подготовлены как альтернатива правительственному документу. Он уверен, что перечень вариантов законопроекта окончательный, так как срок подачи проектов закона истек 9 января.