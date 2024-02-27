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13:37, 27 февраля 2024Россия

Названа площадь взятой Россией под контроль территории новых регионов

Шойгу: ВС РФ взяли под контроль около 327 квадратных километров новых регионов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС) взяли под контроль около 327 квадратных километров новых регионов. Такую площадь занятой российскими войсками территории назвал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Глава оборонного ведомства отметил, что Россия не дает Вооруженным силам Украины (ВСУ) перебрасывать подкрепления к линии соприкосновения, а также лишает возможности контратаковать.

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Кроме того, Шойгу заявил, что за два года спецоперации ВСУ потеряли более 444 тысяч военнослужащих. Потери Российской армии в ходе спецоперации последний раз озвучивались Минобороны в сентябре 2022 года. По заявлению Шойгу, ВС России на тот момент потеряли 5937 человек.

Четыре новых региона — Луганская, Донецкая республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

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      Марк Леонов
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