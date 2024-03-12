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08:00, 12 марта 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России

Ночью 12 марта семь регионов России подверглись атаке украинских беспилотников

Ночью 12 марта беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу семь регионов России — Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Московскую, Нижегородскую, Тульскую и Орловскую области.

В общей сложности, по данным Минобороны РФ, было перехвачено и уничтожено 25 дронов. В ведомстве рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили или уничтожили в Московской (2 дрона), Ленинградской (1 дрон), Белгородской (7), Курской (11), Тульской (1) и Орловской (2) областях.

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      Марина Совина
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