Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России

Ночью 12 марта семь регионов России подверглись атаке украинских беспилотников

Ночью 12 марта беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу семь регионов России — Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Московскую, Нижегородскую, Тульскую и Орловскую области.

В общей сложности, по данным Минобороны РФ, было перехвачено и уничтожено 25 дронов. В ведомстве рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили или уничтожили в Московской (2 дрона), Ленинградской (1 дрон), Белгородской (7), Курской (11), Тульской (1) и Орловской (2) областях.