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07:46, 12 марта 2024Россия

Мэр раскрыл последствия атаки беспилотника ВСУ на нефтебазу в Орле

Мэр Орла: после атаки дрона ВСУ на объект ТЭК из домов эвакуировали 17 человек

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

После атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на объект топливно-энергетического комплекса из соседних домов эвакуировали 17 человек. Такие подробности раскрыл мэр российского города Юрий Парахин в Telegram-канале.

«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», — сообщил он.

Глава города добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. После атаки сотрудники оперативных служб устранили все ее последствия.

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орле в ночь на вторник, 12 марта. Там загорелась нефтебаза с топливом. Пожарные оценивают площадь возгорания и объем горящей емкости.

Всего в ночь на 12 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили или уничтожили 25 беспилотников ВСУ. Силы ПВО поразили дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

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      Анастасия Шейкина
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