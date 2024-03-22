В Госдуме объяснили ночные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Депутат Шеремет назвал возмездием за Белгород удары по энергосистемам Украины

Россия нанесла удары по объектам энергосистемы Украины в ответ на участившиеся обстрелы Белгорода, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

В ночь на пятницу, 22 марта, по Украине был нанесен массированный ракетный удар. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Кривом Роге и в других регионах страны.

«Повреждение объектов энергосистемы Украины — это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал парламентарий.

По его мнению, жители Украины должны понять, что Россия, нанося удары по инфраструктурным объектам, отвечает на угрозы и обстрелы своих городов.

На Украине уже назвали удары самой масштабной атакой на энергетику за последнее время. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко признал, что в некоторых областях зафиксированы повреждения генерационных объектов, а также систем передачи и распределения электроэнергии. В «Укрэнерго» заявили, что комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны.