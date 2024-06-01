Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после сообщений о взрывах в Запорожье

Патрульная полиция сообщила, что движение в районе ДнепроГЭС было перекрыто

Движение в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) было приостановлено. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Отмечается, что дорога была временно перекрыта на фоне сообщений о взрывах в Запорожье. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил, что в подконтрольном украинским властям городе Запорожье прозвучала серия из нескольких взрывов. Согласно его информации, населенный пункт подвергся ракетному удару

Ранее глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура заявил, что открытие Украиной шлюзов ДнепроГЭС только предоставит дополнительные объемы воды фермерским хозяйствам на российских территориях.