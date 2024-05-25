В Херсонской области прокомментировали открытие шлюзов ДнепроГЭС

Глава Новокаховского округа Гура: открытие шлюзов ДнепроГЭС навредит Украине

Открытие Украиной шлюзов ДнепроГЭС только предоставит дополнительные объемы воды фермерским хозяйствам, расположенным на российских территории. Об этом рассказал Глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура в комментарии РИА Новости.

«Если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, в этом случае вода пойдет в Северо-Крымский канал. Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств», — указал чиновник, не уточнив о возможном вреде от открытия шлюзов для России.

Вместе с тем, по словам Гуры, в Днепровском водохранилище, правый берег которого полностью контролируется Украиной, уровень воды снизится. На данный момент в Херсонской области происходит контроль уровня воды в Днепре, повышения уровня воды не отмечалось.

Ранее в МЧС России по Херсонской области оценили вероятность затопления территорий на левом берегу Днепра. По их данным, угрозы подтоплений на данный момент отсутствуют.