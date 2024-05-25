В Херсонской области прокомментировали открытие шлюзов ДнепроГЭС
Открытие Украиной шлюзов ДнепроГЭС только предоставит дополнительные объемы воды фермерским хозяйствам, расположенным на российских территории. Об этом рассказал Глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура в комментарии РИА Новости.
«Если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, в этом случае вода пойдет в Северо-Крымский канал. Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств», — указал чиновник, не уточнив о возможном вреде от открытия шлюзов для России.
Вместе с тем, по словам Гуры, в Днепровском водохранилище, правый берег которого полностью контролируется Украиной, уровень воды снизится. На данный момент в Херсонской области происходит контроль уровня воды в Днепре, повышения уровня воды не отмечалось.
Ранее в МЧС России по Херсонской области оценили вероятность затопления территорий на левом берегу Днепра. По их данным, угрозы подтоплений на данный момент отсутствуют.