В МЧС оценили вероятность затопления левобережья Днепра из-за сброса воды с ГЭС

МЧС: левобережью Днепра не грозит затопление из-за сброса воды с ДнепроГЭС

Левобережью Днепра не грозит затопление из-за сброса воды с ДнепроГЭС, такую оценку дали в МЧС России по Херсонской области, передает РИА Новости.

Вероятности подтопления населенных пунктов в регионе нет, уточнили в ведомстве. Как пояснил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Илья Ефимов, скорость потока снизится ниже по течению реки до разрушенной Каховской ГЭС, после чего вода равномерно стечет в низовья.

«Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, однако сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды», — добавил он.

О том, что Украина начала срочный сброс воды с ДнепроГЭС, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он рассказал, что на плотине открыты все шлюзы, вода будет прибывать в течение нескольких дней, в зоне подтопления могут оказаться острова в дельте Днепра.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич считает, что Украина начала сброс воды на плотине для замедления продвижения российских войск в районе Крынок.

В свою очередь председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов. Он уточнил, что на ДнепроГЭС открыли шандоры для сброса воды после повреждения генераторов в результате российских ударов в марте.