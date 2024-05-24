В Запорожской области опровергли открытие шлюзов ДнепроГЭС
Рогов: информация об открытии шлюзов ДнепроГЭС не соответствуют действительности
Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале опроверг информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС в подконтрольном Украине Запорожье.
«Информация об открытии шлюзов в Запорожье не соответствует действительности. Подробности позже», — написал он.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина начала срочный сброс воды с ДнепроГЭС. Он добавил, что значительного затопления прибрежных территорий в Херсонской области не ожидается, однако в зоне подтопления с большой долей вероятности окажутся острова в дельте Днепра.