В Запорожской области опровергли открытие шлюзов ДнепроГЭС

Рогов: информация об открытии шлюзов ДнепроГЭС не соответствуют действительности

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале опроверг информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС в подконтрольном Украине Запорожье.

«Информация об открытии шлюзов в Запорожье не соответствует действительности. Подробности позже», — написал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина начала срочный сброс воды с ДнепроГЭС. Он добавил, что значительного затопления прибрежных территорий в Херсонской области не ожидается, однако в зоне подтопления с большой долей вероятности окажутся острова в дельте Днепра.