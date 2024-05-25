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06:26, 25 мая 2024Россия

В России назвали причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС

Член ОП Малькевич: Украина сбрасывает воду с ДнепроГЭС для замедления войск РФ

Фото: Globallookpress.com

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич назвал причину, по которой Украина решила сбросить воду с плотины ДнепроГЭС. По его словам, это сделано для замедления продвижения российских войск, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что действия Киева спровоцированы успехами военных на левом берегу Днепра, не только под Крынками, но и в целом на этой территории. Кроме того, диверсионно-разведывательные группы неоднократно поражали опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И потерь настолько много со стороны ВСУ, что это уже сложно скрывать. Поэтому принято решение затопить», — добавил Малькевич. По его мнению, таким образом Украина намеревается замедлить продвижение российских войск к Херсону.

О том, что Украина начала срочный сброс воды с ДнепроГЭС, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он рассказал, что на плотине открыты все шлюзы, вода будет прибывать в течение нескольких дней, в зоне подтопления могут оказаться острова в дельте Днепра.

В свою очерель председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов. Он уточнил, что на ДнепроГЭС открыли шандоры для сброса воды после повреждения генераторов в результате российских ударов в марте.

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