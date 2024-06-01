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06:06, 1 июня 2024Бывший СССР

В подконтрольном Украине Запорожье прозвучали взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучала серия взрывов
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Reuters

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучала серия из нескольких взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, населенный пункт подвергается ракетному удару, также слышны разрывы от работы средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 1 июня глава областной администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры. Он уточнил, что возгорание началось вследствие удара российского дрона. Пострадавших нет.

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      Марина Совина
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