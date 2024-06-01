Власти Винницкой области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Борзов: в Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры

На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.

По его словам, возгорание началось вследствие удара российского дрона. Пострадавших нет.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях, пока не не будет отменен режим воздушной угрозы.

Ранее 1 июня сообщалось, что в Виннице вслед за Киевом прогремели взрывы. Также стало известно, что при ударе по морскому порту Одессы были поражены разведкорабль и катер (ВСУ) Вооруженных сил Украины. На всей территории Украины, кроме двух западных областей, была объявлена воздушная тревога.