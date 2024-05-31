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22:14, 31 мая 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об успешном ударе по морскому порту Одессы

Подпольщик Лебедев: при ударе по Одессе поражены разведкорабль и катер ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

При ударе по морскому порту Одессы поражены разведкорабль и катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того, в результате ударов есть погибшие и раненые среди военнослужащих, на место прибыло большое количество автомобилей скорой помощи.

Лебедев также поведал, что украинская сторона пытается маскировать военные корабли под гражданские суда и часто меняет их местоположение в порту.

Об ударах по порту Одессы Лебедев также сообщал и 28 мая. «У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять», — поведал тогда подпольщик.

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      Марина Совина
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