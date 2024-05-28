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18:10, 28 мая 2024Бывший СССР

В Одессе произошел взрыв

Лебедев: в Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

Фото: Alexei Alexandro / AP

На фоне воздушной тревоги в Одессе произошел взрыв, вероятно, в районе порта. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять», — сказал Лебедев.

По его словам, из-за низкой облачности перед дождем нельзя увидеть, куда именно упал снаряд. По предварительным данным, это может быть район Пересыпи, территория порта.

Он добавил, что в сторону порта отправились машины скорой помощи.

Ранее после объявления воздушной тревоги произошли взрывы в Харькове. Сирены также звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях Украины.

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      Илья Таксюр
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