«Страна.ua»: в Харькове раздались взрывы после объявления воздушной тревоги

В Харькове на востоке Украины раздались взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В какой части Харькова произошли взрывы, а также какие объекты получили повреждения, не уточняется.

Взрывы прогремели в региональном центре после объявления во вторник днем в Харьковской области воздушной тревоги. Сирены также звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях Украины.

Вечером 27 мая стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Информацию об этом подтвердил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он также сообщил о повреждении в регионе энергетического оборудования и линии электропередачи.

Вместе с тем в понедельник днем взрыв был слышен в Харькове. Как рассказал мэр города Игорь Терехов, он раздался в промзоне Холодногорского района. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.