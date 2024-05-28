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16:50, 28 мая 2024Бывший СССР

В Харькове раздались взрывы

«Страна.ua»: в Харькове раздались взрывы после объявления воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харькове на востоке Украины раздались взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В какой части Харькова произошли взрывы, а также какие объекты получили повреждения, не уточняется.

Взрывы прогремели в региональном центре после объявления во вторник днем в Харьковской области воздушной тревоги. Сирены также звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях Украины.

Вечером 27 мая стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Информацию об этом подтвердил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он также сообщил о повреждении в регионе энергетического оборудования и линии электропередачи.

Вместе с тем в понедельник днем взрыв был слышен в Харькове. Как рассказал мэр города Игорь Терехов, он раздался в промзоне Холодногорского района. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

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      Екатерина Грищенко
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