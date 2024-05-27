В Харькове сообщили о взрыве в промзоне

Терехов: в промзоне Холодногорского района Харькова раздался взрыв

В центре Харькова раздался взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Прилет в промзону Холодногорского района. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется», — написал глава города.

Около 15:20 в понедельник в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Она также действует в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Соответствующие данные приводятся на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее стало известно, что 26 мая в Киевской области прогремел взрыв. Он раздался на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.