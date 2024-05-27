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16:37, 27 мая 2024Бывший СССР

В Харькове сообщили о взрыве в промзоне

Терехов: в промзоне Холодногорского района Харькова раздался взрыв

Фото: Reuters

В центре Харькова раздался взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Прилет в промзону Холодногорского района. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется», — написал глава города.

Около 15:20 в понедельник в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Она также действует в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Соответствующие данные приводятся на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее стало известно, что 26 мая в Киевской области прогремел взрыв. Он раздался на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

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      Екатерина Грищенко
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