«Общественное»: в Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

Предположительно, работала система ПВО.

В свою очередь телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Это привело к тому, что город оказался обесточен.

На всей территории Украины звучит воздушная тревога, в том числе и Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.