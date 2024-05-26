В Киевской области прозвучал взрыв
В Киевской области на фоне сирен воздушной тревоги прогремел взрывСюжетРакетные удары по Украине:
В Киевской области прозвучал взрыв. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram.
Уточняется, что в тот момент в украинской столице включались сирены воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что взрывы были слышны в Хмельницкой области Украины. Предположительно, там работала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее стало известно, что удару подверглась инфраструктура города Староконстантинов, населенный пункт оказался обесточен.