Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:40, 26 мая 2024Бывший СССР

В Киевской области прозвучал взрыв

В Киевской области на фоне сирен воздушной тревоги прогремел взрыв
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области прозвучал взрыв. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram.

Уточняется, что в тот момент в украинской столице включались сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что взрывы были слышны в Хмельницкой области Украины. Предположительно, там работала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее стало известно, что удару подверглась инфраструктура города Староконстантинов, населенный пункт оказался обесточен.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинское командование применило тактику живого щита в Харькове. ВС РФ пришлось уничтожать склад ВСУ в торговом центре

      КНДР предупредила США и Южную Корею о наступательных контрмерах

      В Днепропетровской области сообщили об ударе по складу ВСУ с ракетами ATACMS

      В России назвали невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

      Ракета ВСУ попала в жилой дом в Донецке

      Подполье сообщило об ударе по готовящемуся принять F-16 украинскому аэродрому

      13 беспилотников ВСУ попытались атаковать российские регионы

      При пожаре в центре по уходу за детьми в Индии погибли семь новорожденных

      Российская гимнастка восхитила фанатов фото в купальнике

      Дачников предупредили об аресте в случае выращивания некоторых растений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше